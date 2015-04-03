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القوات العراقية تقتل 26 من تنظيم داعش بالأنبار

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القوات العراقية تقتل 26 من تنظيم داعش بالأنبار القوات العراقية تقتل 26 من تنظيم داعش بالأنبار

القوات العراقية_أرشيفية

قتلت القوات العراقية 26 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق ، بمساندة القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع استخبارات الأنبار.

وصرح قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي ، بأن طيران القوات الجوية قصف مقرا بمنطقة”الجغيفي”شمالي الفلوجة في الأنبار مما أسفر عن مقتل11 إرهابيا.

وأشار إلى أن الطيران العراقي قصف منطقة زنكورة غرب الرمادي ، مما أدي إلى مقتل 15 من مسلحي داعش ودمرت سيارات تحمل أسلحة للتنظيم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أكدت أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار ، وقيادة القوات البرية ، وبإسناد من القوة الجوية تمكنت من تطهير منطقة زنكورة من إرهابي داعش ، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات ، حيث تم تدمير خمس سيارات مسلحة برشاشات أحادية ، وقتلت من فيها وأصبح مركز القيادة والسيطرة للقوات قرب جسر منطقة “الزنكورة”.

أ ش أ

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