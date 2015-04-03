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مدير فيورنتينا: صلاح لاعب ملتزم في كل شيء

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مدير فيورنتينا: صلاح لاعب ملتزم في كل شيء مدير فيورنتينا: صلاح لاعب ملتزم في كل شيء

أشاد فينشينزو جويريني مدير نادي فيورنتينا باللاعب محمد صلاح جناح الفريق، وأكد اندهاشه من شدة الالتزام الذي يتمتع به الدولي المصري.

في تصريحاته لقناة (إيطاليا 7)، صرح جويريني بأن الجميع في فيورنتينا تفاجىء مما قدمه صلاح للفريق منذ انتقاله يناير الماضي.

قال جويريني:"لم يتوقع أي شخص داخل الفريق أن يكون محمد صلاح بهذه القوة وبهذا المستوى ".

وأضاف "وجدنا شابا ملتزما في كل شيء، ليس فقط داخل الملعب، ولكن خارجه أيضاً وفي حياته الشخصية، هي أشياء غير متوقعة".

وعلق فرانشيسكو فلاك لاعب فيورنتينا السابق على تألق محمد صلاح مع الفريق قائلا "ما قدمه صلاح غير متوقع".

" صلاح مفاجأة مذهلة، هو واحد من اللاعبين القلائل الذين تستمتع بالكرة حينما تكون بين أقدامهم، يمكنك رؤية ذلك في ردود أفعال منافسيه ".

ويستضيف فيورنتينا فريق سامبدوريا غدا السبت في الجولة 29 من مسابقة الدوري هذا الموسم، ويحتل الفيولا المركز السادس برصيد 46 نقطة.

وشارك صلاح في 11 مباراة مع فيورنتينا حتى الآن، سجل خلالها 6 أهداف.

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