إصابة طالب إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حفل عرس بالمنيا

أصيب طالب يبلغ من العمر 19 سنة، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى حفل عرس بمركز ديرمواس بالمنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى ديرمواس العام، يفيد وصول مصطفى صلاح عبد الرشيد 19 سنة طالب، من بندر ديرمواس مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بأسيوط.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شخصين بالتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته مستخدما سلاحا أبيض إثر حدوث مشاجرة بينهما أثناء تواجدهم فى حفل عرس بديرمواس، وتم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأرشد الثانى عن السلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.