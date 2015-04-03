ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات بالوادي الجديد‎

أسفرت قرعة حج الجميعات التى أقيمت بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة عن فوز 37 حاجًا بمراكز بالوادى الجديد الخمسة، حيث كان نصيب مركز الخارجة 15 حاجا، فيما بلغ نصيب مركز الداخلة 13 حاجا و بلغ نصيب مركز الفرافرة 4 ، وكان نصيب باريس 2 ، وبلاط 3.

وقال على والى مدير جمعية تيسير الحج والعمرة بالوادى الجديد، إن أسماء الفائزين هذا العام من مدينة الخارجة وعددهم 15 وهم ثريا شامخ إسماعيل محمد و منصور عبد الحميد محمد عوض و زينب على عمر عاشورو فؤاد احمد عمر عاشور و محمد فؤاد احمد عمرو عطية محمد عثمان مسعود و حسن احمد حسن الحداد و ثنية محمد قاسم محمد ، عبد العزيز محمد صالح عثمان و خديجة احمد محمد عثمان و ضاحي دمرداش محمد بهنوس وماجدة سلامة مصلح صالح وكمال ضاحى دمرداش محمد و احمد عبادى مقدم سالم محمد حسن عبد الله عثمان .

وجاء احتياطي الخارجة لـ 6 أشخاص وهم سمية يونس احمد حسن ، احمد إبراهيم محمد احمد ، نصر عبد الغفار محمد احمد ، داود سليمان على شريف ، أمينة عبد المعين حافظ محمد ، هدى عبد الوهاب منصور محمد .

وجاءت أسماء الفائزين من مركز الداخلة هذا العام و13 أساسي وهم عبد الله محمد سيد عبد الله ، زينب سفينة على دياب و برديس سيف الدين عمران و صباح محمود على موسي و عبد الله عبد النبي عثمان عيد وعطيات على عمر منصور وغزة ابو القاسم عيد هوارى و فاروق احمد محمد فراج ، كمال احمد إبراهيم عبد الدايم و معوض عبد الله معتمد عبد الجليل و محمد بشندي صالح عمر و عبد القاسم محمد محمد محمدين و سهير صالح احمد أبو بكر .

فيما جاء احتياطي الداخلة لـ 5 أشخاص وهم علاء الدين مصطفى محمد إبراهيم و شيماء محمد عبد الباري عبد الغفار و فاطمة عباس عبد الله بدوى و زوام عبد الحليم منصور و فتحية عبد الله مدني .

وجاءت أسماء الفائزين من مركز الفرافرة هذا العام لـ4 أشخاص وهم محمد موسى على سيد و محمد احمد عبد السلام احمد و سوزان محمد أبو الخير خليل و إبراهيم سعد إبراهيم .

وجاء احتياطي الفرافرة ثلاثة أشخاص وهم احمد سيد حمودة عبد الله و خديجة عبدالله محمد موسي و نجاة عبد المجيد سليمان محمد .

وجاءت أسماء الفائزين من مركز باريس وعددهم اثنين هم أيمن عبد الرحيم عرفه إبراهيم و ماريمان احمد سلطان، فيما جاء الاحتياطي اثنين أيضا وهم عبد الفتاح عبد الله عطاي و محمد عبد الفتاح.

وفاز أيضا ثلاثة أشخاص من مركز بلاط وهم حسن بشندي عبد الله و سميحة على محمدخليفة و عائشة مبارز محمود يونس، فيما جاءت أسماء الاحتياطي بالمركز كالتالي زكى سيد مجاهد وعطيات حمزة عبد الله .