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حبس حارس أمن متهم بهتك عرض تلميذ وقتله بالغردقة

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حبس حارس أمن متهم بهتك عرض تلميذ وقتله بالغردقة حبس حارس أمن متهم بهتك عرض تلميذ وقتله بالغردقة

أرشيفية

قرر المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة، باشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، حبس “حارس الأمن” الذى يعمل بشركة أمن خاصة بالغردقة، والمتهم بهتك عرض تلميذ بالاعدادي المهني وقتله 4 أيام علي ذمة التحقيقات معه.

كشفت اعترافات المتهم أمام ضباط مباحث المديرية داخل قسم الشرطة وتمثيله للجريمه أن المجني عليه علي معرفة به وتبين أن المتهم يدعي “على.م.م” ويقيم مركز هيها محافظة الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاماً، و يعمل بشركة أمن خاصة، أنه بعد انتهاء عمله بحراسة إحدي فروع شركات المحمول بشارع الشيراتون السياحي منتصف الليل وعاد مع المجني عليه ويدعي “مصطفى.ش.ع” الذى يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من
> عمله فى “مقهى صغير” مجاور لمقر عمل المتهم حيث إن محل عمل حارس الأمن بجوار المقهى الذى يعمل بها الطالب المجني عليه.

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