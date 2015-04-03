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انضمام«مصر العليا» لخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق المشترك

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انضمام«مصر العليا» لخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق المشترك انضمام«مصر العليا» لخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق المشترك

 

أرشيفية

أرشيفية«

انضمت شركة العليا لخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن طريق المشترك، وذلك بعد ضم كل من شركات البحيرة وجنوب الدلتا وشمال القاهرة والدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تعميم الخدمة على كافة شركات التوزيع تباعًا.

وجاء بالبيان أن الخدمة تغطي حاليًا محافظات القاهرة :( مناطق التجمع الاول – التجمع الخامس – الرحاب – القطامية – العبور – أحمد عرابي – السلام – النهضة – شبرا الخيمة – بهتيم – منشية الحرية – بيجام – عين شمس – الزيتون – الحدائق)  ومحافظات: (القليوبية، والمنوفية والغربية والبحيرة ومرسى مطروح ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والاسكندرية وأسوان والآقصر وقنا وسوهاج) .

وتتيح تلك الخدمة لمستخدميها تسجيل بيانات العدادات الخاصة بهم ومن ثم تسجيل القراءة في التوقيتات الخاصة بذلك في الشركة وذلك عن طريق:  تطبيق على التليفون المحمول الذكي Smart Phone يمكن تحميله من الــ Play Store باسم خدمات الكهرباء الذكية EgyptERASeS ( http://bit.ly/1znIae4)،  الموقع الالكتروني الخاص بخدمات الكهرباء الذكية المخصص للخدمة (www.egypterases.com ) على الانترنت، ويحق للمستهلك أن يسجل القراءة الخاصة بعداد كهرباء أو أكثر في أي من تلك الشركات خلال الفترة المسموح بها من قبل الشركة وبذلك يضمن المستهلك الاتي: تسجيل القراءة الحقيقة للعداد والتي تعبر عن استهلاكة الحقيقي، المحاسبة على استهلاكه الفعلي وليس بناءاً على تقدير أو قراءةخاطئة، متابعة استهلاكه الشهري.

يجدر الإشارة إلي أن تلك الآلية تعمل على ضمان تسجيل القراءة الفعلية لاستهلاك المشترك ولن تلغي وظيفة قارئ العداد حيث سيتم التحقق كل فترة من القراءات التي يتم ادخالها وفي نفس الوقت سيتم أخذ القراءة الخاصة بالعملاء الغير مشتركين في الخدمة.

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