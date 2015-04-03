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استشاري أمراض التخاطب : “الحالة النفسية” وراء التلعثم في كلام الأطفال

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استشاري أمراض التخاطب : “الحالة النفسية” وراء التلعثم في كلام الأطفال استشاري أمراض التخاطب : “الحالة النفسية” وراء التلعثم في كلام الأطفال

3 إبريل 2015 | 12:11 مساءً

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أرشيفية

أرشيفية

قالت الدكتورة أماني السعيد، استشاري أمراض السمع والتخاطب، إن التلعثم في كلام الأطفال في الغالب يرجع إلى حالة نفسية نتيجة معاملة قاسية أو عدم وجود ثقة من الأهل للطفل.

وأضافت السعيد، خلال استضافتها ببرنامج صباح مساء“ على فضائيةالغد العربي، أن الحمى الشوكية تُضيع السمع، والغدة النكافية تضعف الأذن.

وأشارت إلى أن أمراض التخاطب لها درجات معينة، ودرجات السمع هى التي تضبط درجات نطق الحروف لدى الطفل.

وأكدت أنه لا يمكن تحديد دقة سمع الطفل إلا بعد مرور 6 شهور من ولادته.

ولفتت إلى أن الأم يجب أن تقوم بعمل اختبارات سمع للطفل لمعرفة إذا كانه سمعه طبيعي أم ضعيف.

 

2015-04-03

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