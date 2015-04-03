وزير الاعلام الكويتى : نجحنا فى تنظيم «المانحين 3» ولابد من حل لسوريا

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى الشيخ سلمان الحمود إن الكويت نجحت فى استضافة مؤتمر المانحين 3 وطالب المجتمع الدولى بسرعة حل القضية السورية.

وأضاف فى تصريحات نشرتها صحيفة "الانباء" الكويتية صباح اليوم / الجمعة / أن الكويت تميزت بهذه القمة من خلال ترسيخ وتأكيد الدور الإنسانى للكويت، مهنئا الجميع على انطلاق إعلام كويتى متخصص فى العمل الإنسانى من خلال التركيز على القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات المختلفة المتخصصة لتسليط الضوء على حجم المأساة التى ذكرها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عندما قال إنها مأساة ضخمة .

وأشارت الصحيفة الى تاكيد الشيخ سلمان - فى كلمته خلال الحفل الختامى "لأكاديمية إعلامى " - أهمية الوصول الى الإعلام العالمى بجميع الطرق حتى يكون هناك تعزيز وتعاون ومساندة، قائلا "ولله الحمد، هذا الأمر قد تحقق، حيث وصلنا إلى نحو 3 مليارات وهذه الخطوة إنسانية، مؤكدا ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولى مطالبان بإيجاد حل سريع للقضية السورية.

وفيما يخص اطمئنان الشارع الكويتى ومتانة قدرة الحكومة على مواجهة الحرب ضد الميليشيات الحوثية فى اليمن خاصة ان هناك قلقا يسود الشارع الكويتي، قال الحمود: أطمئن الجميع بأن الكويت جبهتها الداخلية متينة، وذلك بوعى الشعب الكويتى وحبهم لوطنهم وقيادتهم، فالكويت تقوم بدور مساند لدول مجلس التعاون لتحقيق أمن واستقرار دول المجلس وأيضا الأمن والاستقرار الاقتصادى للعالم ونحن نسعى دائما منذ مبادرة دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية من خلال الوساطة والوسائل السلمية إلا أن هناك دعوة من الشرعية اليمنية ونأمل ان شاء الله ان تكلل الجهود التى تبذلها دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية فى ان تجد حلا وتسوية واستقرارا لليمن.

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