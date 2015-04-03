“البترول” تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بطاقة 1358 برميل

حققت الشركة العامة للبترول كشفاً بترولياً جديداً بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، وأوضح الجيولوجى طاهر الزفزاف، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر فى نهاية يناير الماضى.

وأظهرت التسجيلات الكهربية للبئر وجود طبقات حاملة للهيدروكربون، واختبار البئر وأعطت 1358 برميل زيت يومياً على فتحة إنتاج 1 بوصة وبدرجة جودة 40.2 درجة.

وأكد رئيس الشركة فى بيان له اليوم الجمعة، أن الاحتياطى القابل للاسترجاع من هذا الكشف يقدر بحوالى 2ر2 مليون برميل زيت من رمال طبقة البحرية العلوية، وحوالى 11 بليون قدم مكعب غاز من رمال طبقة أبو رواش “G” .

جدير بالذكر أن هذا الكشف الجديد يُعد من الاكتشافات المميزة للتراكيب الجيولوجية بالصحراء الغربية فى مناطق امتياز الشركة العامة للبترول، كشركة مصرية 100% لاتزال مناطقها تعطى مزيداً من الاحتمالات والاحتياطات البترولية، ويساهم هذا الكشف فى التشجيع على حفر عدد أخر من الآبار فى التراكيب المماثلة بعد تقليل نسبة المخاطرة لها من خلال تحقيق هذا الكشف وتنمية الاحتياطات، مما يؤدى إلى زيادة ثروات مصر البترولية ودعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى الذى يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول، ويمثل تحدياً كبيراً يسعى قطاع البترول لتحقيقه.



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