روسيا تعلن استعدادها لتزويد إيران بالوقود للمفاعلات النووية

أعلن كبير المفاوضين الروس في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني اليوم أن روسيا على استعداد لتزويد إيران بالوقود الجديد للمفاعلات التي بنتها موسكو في إيران ، متحدثا غداة التوصل إلى اتفاق إطار تاريخي بين إيران ، والدول الست الكبرى.

وقال سيرجي ريابكوف إن روسيا الاتحادية والوكالة الروسية العامة للطاقة الذرية ، على استعداد لتأمين وقود جديد واستعادة الوقود المستخدم للمفاعلات التي بنتها موسكو ، أو ستبنيها في إيران ، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأوضح ريابكوف أن هذا العرض لا ينطبق سوى على المفاعلات التي شيدت في ايران في إطار مشروع روسي ، وبمشاركة روسية.

وتابع أنه في ما يتعلق بالوقود لمفاعلات أخرى لم يشارك الروس في بنائها ، فأن المسألة صعبة جدا ولسنا مستعدين لأعطاء ردنا.

وبعد محادثات ماراتونية توصلت الدول الست الكبرى وإيران مساء أمس إلى اتفاق إطارتاريخي حول الملف النووي الإيراني يشكل محطة هامة على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال ريابكوف ان هذا الاتفاق يدعو إلى الاعتزاز ، مضيفا أنه ، تم إنجاز الكثير لكنه ما زال ينبغي توضيح نقاط كثيرة ، داعيا إلى الرفع الفوري للعقوبات الغربية على إيران.

وتفاهمت روسيا في نوفمبر الماضي مع إيران على بناء مفاعلين نوويين جديدين لمحطة بوشهر على سواحل الخليج التي تم تسليمها رسميا إلى الإيرانيين في سبتمبر 2013.

كما وقعت موسكو بروتوكول اتفاق مع إيران لبناء أربعة مفاعلات في موقع أخر لم تحدده طهران بعد.