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أمن البحيرة يلقى القبض على قياديين إخوانيين لتورطهما فى أعمال عنف

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أمن البحيرة يلقى القبض على قياديين إخوانيين لتورطهما فى أعمال عنف أمن البحيرة يلقى القبض على قياديين إخوانيين لتورطهما فى أعمال عنف
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 2 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط عدد ( 2 ) “من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وهما كل من “رامى محمد عبدالرازق محمد حسن “ومقيم بندر حوش عيسى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6457/2014 إدارى مركز الدلنجات “ تحريـــض عـــلى التظاهــــر وأعمال عنف ".

كما تم ضبط “محمد صبحى عبد الحليم حسين فوده “ومقيم طيبة مركز الدلنجات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى (1055/2015 ، 1304/2015) إدارى مركز الدلنجات “تحريـض عـلى التظاهــر وأعمال عنف.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 عاطلين بينهم مسجل شقى خطر وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط 4 عاطلين بدائرة مركزى بدر ودمنهور بينهم مسجل خطر هارب من تنفيذ أحكام جنائية بالحبس وبحوزتهم 4 طرب حشيش و25 لفافة هيروين تزن قرابة 1 كيلو جرام بالبحيرة بقصد الإتجار.

من ناحية أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن صاحبه محطة وقود سيارات (بدون ترخيص) كائنة بقرية الشعراوى مركز حوش عيسى لقيامها بإدارة المحطة بدون ترخيص وتجميع كمية (1000) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 4061/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط “بائع أسطوانات غاز متجول لقيامه بتجميع عدد ( 15 ) أسطوانة غاز لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 9035/2015 جنح مركز كوم حمادة.

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مصر 365

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