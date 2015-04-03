سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر الشعبية بالقليوبية والقاهرة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات بأسلوب كسر الأقفال فى القليوبية والقاهرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم قليوب، حول قيام كل من "محمد.ح.ى" عاطل السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه وسرقة وشيك "مسجل شقى خطر" تحت رقم 19663 فئة ج سرقات عامة القاهرة، و"حاتم.ا.س" عاطل، و"سيد.ع.ا" عاطل، و"عصام.ا.ح" عاطل، و"عمرو.ا.م" عاطل السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا مخدرات وسرقة، و"إبراهيم.م.م" عاطل بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال والتردد على دائرة مدينة قليوب لبيع متحصلاتهم من السرقة، فتمكن العقيد جمال الدغيدى من ضبط المتهمين فى أكمنة أعدت خصيصًا لهم حال استقلالهم السيارة رقم 2731 ف ف ماركة بيجو 504 "وبحوزتهم 20 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 30500 جنيه وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وبارتكابهم 4 وقائع مختلفة فى القاهرة والقليوبية.