إصابة 5 فى تصادم وانقلاب 3 سيارات بطريق القاهرة والسخنة بالسويس

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة 5 أشخاص مصابين فى حادثين بطريق السويس القاهرة وطريق البحر الأحمر السخنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكى بطريق السويس القاهرة الصحراوى بالقرب من مسجد السلام، مما أسفر عن إصابة 3 بكسور وجروح، كما وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 بطريق السخنة البحر الأحمر، وأسفر عن إصابة 2 بكسور.
قال مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، إن المصابين فى حالة مستقرة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.