إصابة 5 فى تصادم وانقلاب 3 سيارات بطريق القاهرة والسخنة بالسويس

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة 5 أشخاص مصابين فى حادثين بطريق السويس القاهرة وطريق البحر الأحمر السخنة.

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكى بطريق السويس القاهرة الصحراوى بالقرب من مسجد السلام، مما أسفر عن إصابة 3 بكسور وجروح، كما وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 بطريق السخنة البحر الأحمر، وأسفر عن إصابة 2 بكسور.

قال مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، إن المصابين فى حالة مستقرة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.