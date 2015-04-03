تجديد حبس 3 أعضاء بـ"حركة المقاومة الشعبية الإرهابية" بالسويس

قررت نيابة السويس مساء أمس الخميس، تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تمكن ضباط الأمن الوطنى فى السويس بالتنسيق مع مديرية أمن السويس منذ شهرين القبض على ثلاثة من عناصر خلية المقاومة الشعبية الإرهابية بتهمة القيام بأعمال تخريب وإشعال النيران فى سيارتين فى السويس.

كانت التحريات المعلومات الأمنية قد دلت على قيام المتهمين الثلاثة طلاب بالثانوى الأزهرى، بحرق سيارتين الأولى ملك زوجة سكرتير بنيابة السويس، والثانية تابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين للمتهمين، وتم القبض على “عمر. م“ مقيم تعاونيات القاهرة، بحس فيصل “أحمد. ع“ وشهرته عبادى، مقيم بالتعاونيات بحى فيصل و"السيد. خ“ مقيم بضاحية الطائف بحى فيصل فى السويس.

وكشف مصدر أنه عقب ضبط المتهمين عثر على هواتفهم المحمولة على فيديو مصور لعملية إرهابية 23 فبراير الماضى، تضمنت حرق سيارة رقم 9440 ملاكى السويس، ملك “هبة. ر. ح“ زوجة سكرتير نيابة السويس الكلية، والتى قيدت بمحضر رقم 2647 إدارى السويس لسنة 2015، وكذلك إشعال النار فى السيارة رقم “583 ب - ف - د“ التابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بانضمامهم بالمشاركة والتنفيذ لخلية المقاومة الشعبية فى السويس، وقيامهم بحرق السيارات بإيعاز وتحريض من قيادى بالجماعة الإرهابية يدعى “حسن. ح" وشهرته "مستر تامر"، وأنهم يتلقون راتبا شهريا قدره 1700 جنيه نظير العمليات الإرهابية التى يقومون بها، بشرط تقديم فيديو مصور لكل عملية كتوثيق وإثبات لقيامهم بها.