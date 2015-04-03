أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 أعضاء بـ"حركة المقاومة الشعبية الإرهابية" بالسويس

Google+ Print
تجديد حبس 3 أعضاء بـ"حركة المقاومة الشعبية الإرهابية" بالسويس تجديد حبس 3 أعضاء بـ"حركة المقاومة الشعبية الإرهابية" بالسويس
قررت نيابة السويس مساء أمس الخميس، تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تمكن ضباط الأمن الوطنى فى السويس بالتنسيق مع مديرية أمن السويس منذ شهرين القبض على ثلاثة من عناصر خلية المقاومة الشعبية الإرهابية بتهمة القيام بأعمال تخريب وإشعال النيران فى سيارتين فى السويس.

كانت التحريات المعلومات الأمنية قد دلت على قيام المتهمين الثلاثة طلاب بالثانوى الأزهرى، بحرق سيارتين الأولى ملك زوجة سكرتير بنيابة السويس، والثانية تابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين للمتهمين، وتم القبض على “عمر. م“ مقيم تعاونيات القاهرة، بحس فيصل “أحمد. ع“ وشهرته عبادى، مقيم بالتعاونيات بحى فيصل و"السيد. خ“ مقيم بضاحية الطائف بحى فيصل فى السويس.

وكشف مصدر أنه عقب ضبط المتهمين عثر على هواتفهم المحمولة على مصور لعملية إرهابية 23 فبراير الماضى، تضمنت حرق سيارة رقم 9440 ملاكى السويس، ملك “هبة. ر. ح“ زوجة سكرتير نيابة السويس الكلية، والتى قيدت بمحضر رقم 2647 إدارى السويس لسنة 2015، وكذلك إشعال النار فى السيارة رقم “583 ب - ف - د“ التابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بانضمامهم بالمشاركة والتنفيذ لخلية المقاومة الشعبية فى السويس، وقيامهم بحرق السيارات بإيعاز وتحريض من قيادى بالجماعة الإرهابية يدعى “حسن. ح" وشهرته "مستر تامر"، وأنهم يتلقون راتبا شهريا قدره 1700 جنيه نظير العمليات الإرهابية التى يقومون بها، بشرط تقديم فيديو مصور لكل عملية كتوثيق وإثبات لقيامهم بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين