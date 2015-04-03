أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحتجز شخصا بعد اتهامه بقتل ربة منزل وزوجة ابنها بسوهاج

Google+ Print
النيابة تحتجز شخصا بعد اتهامه بقتل ربة منزل وزوجة ابنها بسوهاج النيابة تحتجز شخصا بعد اتهامه بقتل ربة منزل وزوجة ابنها بسوهاج
أمر المستشار إسلام أبو سالم، مدير نيابة مركز البلينا بسوهاج، وسكرتارية حمادة حماد، ومحمد جابر، بانتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى، لمناظرة جثتى ربة منزل وزوجة ابنها بعد العثور عليهما مقتولتين داخل منزلهما، كما أمرت النيابة بمعاينة مكان الحادث ومناظرة الجثتين والتحفظ على شخص واحتجازه بعد اتهامه بقتلهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بسماع دوى إطلاق نار بقرية الحلافى الغربية، والعثور على سيدتين جثتين هامدتين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات العثور على "زينب ى ع ه" 55 عاما أرملة "ح أ ح" داخل منزلها جثة هامدة، عقب إصابتها بطلق نارى بالرأس، والعثور على "إيجاز أ ش" 25 عاما ربة منزل زوجة نجلها "حسين ح أ" عامل، جثة هامدة، وبها عدة طلقات نارية بالظهر وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365