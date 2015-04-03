النيابة تحتجز شخصا بعد اتهامه بقتل ربة منزل وزوجة ابنها بسوهاج

أمر المستشار إسلام أبو سالم، مدير نيابة مركز البلينا بسوهاج، وسكرتارية حمادة حماد، ومحمد جابر، بانتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى، لمناظرة جثتى ربة منزل وزوجة ابنها بعد العثور عليهما مقتولتين داخل منزلهما، كما أمرت النيابة بمعاينة مكان الحادث ومناظرة الجثتين والتحفظ على شخص واحتجازه بعد اتهامه بقتلهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بسماع دوى إطلاق نار بقرية الحلافى الغربية، والعثور على سيدتين جثتين هامدتين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات العثور على "زينب ى ع ه" 55 عاما أرملة "ح أ ح" داخل منزلها جثة هامدة، عقب إصابتها بطلق نارى بالرأس، والعثور على "إيجاز أ ش" 25 عاما ربة منزل زوجة نجلها "حسين ح أ" عامل، جثة هامدة، وبها عدة طلقات نارية بالظهر وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة.