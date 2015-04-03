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مباحث الضرائب تضبط 1966 حالة تهرب بـ20 مليارا و485 مليون جنيه خلال 3 أشهر

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مباحث الضرائب تضبط 1966 حالة تهرب بـ20 مليارا و485 مليون جنيه خلال 3 أشهر مباحث الضرائب تضبط 1966 حالة تهرب بـ20 مليارا و485 مليون جنيه خلال 3 أشهر
وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال الفترة من الأول من يناير حتى 31 مارس ، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 1966 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 20,485,648,274 مليار جنيه.

كما نجحت الحملات فى مجال التهرب الجمركى من ضبط 215 قضية عدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتم عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها وضبط 382 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات.

وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 3238 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1921 حكما قضائيا متنوعا.

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مصر 365