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قوات مكافحة المخدرات تضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 طبنجات فى مطروح

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قوات مكافحة المخدرات تضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 طبنجات فى مطروح قوات مكافحة المخدرات تضبط تاجر أسلحة بحوزته 10 طبنجات فى مطروح
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أمن مطروح فى القبض على عاطل لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 10 طبنجات بكافة مشتملاتها، والذى اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار فيها، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "فوزى.ع.س" 34 سنة، عاطل، مقيم بمدينة النجيلة بمحافظة مطروح، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 4130 جنح السلوم لسنة 2014 "تزوير" بالسجن شهر، بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، تم إعداد كمين للمتهم بطريق مطروح - السلوم الساحلى بدائرة قسم شرطة مطروح، وتم ضبطه وبحوزته 10 طبنجات عيار 9مم بالخزينة الخاصة بها، و10 خزن احتياطى، و10 علب لحفظ الطبنجة، و9 دبشك للطبنجة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365