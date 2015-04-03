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مصرع تلميذة بطلق نارى طائش فى حفل زفاف بالشرقية

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مصرع تلميذة بطلق نارى طائش فى حفل زفاف بالشرقية مصرع تلميذة بطلق نارى طائش فى حفل زفاف بالشرقية
لقيت طالبة مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر تلقيها طلقا ناريا بالخطأ فى حفل عرس بقرية الميمونة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزى يفيد باستقبال" مريم ناجى عبدالحميد" 9 سنوات – تلميذة ومقيمة بالميمونة دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابتها برش خرطوش بالرأس.

وبسؤال والدها ناجى عبدالحميد إبراهيم 37 سنة - عامل ومقيم بذات الناحية اتهم "السيد ع ع" 26سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بإطلاق عيار نارى فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل عرس بذات القرية أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن "فرد خرطوش" بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة عن طريق الخطأ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16105 جنح مركز منيا القمح لسنة 2015.

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مصر 365