تايلور سويفت مرتبطة عاطفياً بالنجم كالفين هاريس

أكدت مصادر صحافية وجود علاقة عاطفية بين النجمة العالمية Taylor Swift والمغني السكتلندي Calvin Harris.

ونقل موقع "US Weekly" عن مصادر مقرّبة من Swift تأكيدها وجود علاقة جدية بينها وبين Harris؛ وذلك بعد أيام على رؤيتهما معاً خلال إحدى الحفلات الغنائية.

وأوضح مصدر مقرّب من الطرفين أن علاقة الحبّ بينهما بدأت في الشهر الماضي خلال مشاركتهما في حفل توزيع الجوائز البريطانية. وبعد أسبوعين من تبادل الرسائل القصيرة، توجّهت Taylor إلى لاس فيغاس لحضور حفلة له، قبل أن تنطلق الأمور بينهما ويشاهدا وأيديهما بأيدي بعض.

Swift البالغة من العمر 25 عاماً، سبق لها أن أعلنت إعجابها بـHarris، لكنها لم تتوقع حينها أنه سيكون حبيبها المستقبليّ.

يُشار إلى أنّ Calvin Harris عاش في السابق علاقة رومانسية مع المغنية Rita Ora، وانفصل عنها بعد سنة وشهرين تقريباً، بسبب النجم Justin Bieber الذي تقرّب من الأخيرة لدرجة تخطت حدود الصداقة والزمالة.