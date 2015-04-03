صورة جديدة لسيرين وعابد من كواليس "24 قيراط"

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها صورة جديدة لها جمعتها بالفنان عابد فهد، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الصورة من كواليس مسلسل "24" قيراط" الذي يستمر تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرج السوري الليث حجو.

ويؤدي عابد فهد في العمل دور رجل أعمال يفقد الذاكرة، ويلتقي سيرين عبد النور بالمصادفة ويقع بغرامها، ثم تبدأ المشاكل عندما تعود له الذاكرة، ويقع في صراع بين حبيبته وزوجته.

"24 قيراط" من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في البطولة إلى جانب سيرين عبدالنور وعابد فهد كل من ماغي بوغصن وتقلا شمعون وباسم مغنية وظافر عابدين وديما قندلفت ..