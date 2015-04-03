أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صورة جديدة لسيرين وعابد من كواليس "24 قيراط"

Google+ Print
صورة جديدة لسيرين وعابد من كواليس "24 قيراط" صورة جديدة لسيرين وعابد من كواليس "24 قيراط"

الجمعة 03-04-2015 14:43

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها صورة جديدة لها جمعتها بالفنان عابد فهد، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
الصورة من كواليس مسلسل "24" قيراط" الذي يستمر تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرج السوري الليث حجو.
ويؤدي عابد فهد في العمل دور رجل أعمال يفقد الذاكرة، ويلتقي سيرين عبد النور بالمصادفة ويقع بغرامها، ثم تبدأ المشاكل عندما تعود له الذاكرة، ويقع في صراع بين حبيبته وزوجته.
"24 قيراط" من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في البطولة إلى جانب سيرين عبدالنور وعابد فهد كل من ماغي بوغصن وتقلا شمعون وباسم مغنية وظافر عابدين وديما قندلفت ..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي