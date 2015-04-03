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السلطانة مريم تعتزل التمثيل بعد ولادة ابنها علي

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السلطانة مريم تعتزل التمثيل بعد ولادة ابنها علي السلطانة مريم تعتزل التمثيل بعد ولادة ابنها علي

الجمعة 03-04-2015 18:23

فاجأ رجل الأعمال التركي بدري جونتاي زوجته الممثلة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بـ"السلطانة مريم" بهدية فاخرة، عبارة عن سيارة جيب بيضاء اللون موديل 2015، يقدّر ثمنها بـ500 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي، بمناسبة إنجابها لنجلهما البكر علي ديمير.
وصرحت الممثلة بأن الهدية هي مفاجأة زوجها لها، وأفصحت عن نيتها إنجاب طفل ثان في الوقت المناسب.
أما فنياً، استبعدت بيلين كاراهان بحديث صحفي سابق موافقتها على تصوير عمل تلفزيوني جديد، لحاجة إبنها إليها في عامه الأول، لكنها ربما ستشارك بفيلم سينمائي.
يشار إلى أنه لوحظ زيادة وزن بيلين قليلاً بعد ولادتها.

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سيدتي