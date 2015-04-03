بعد ظهورها في حديث البلد جويل حاتم تتهم عائلة جورج الراسي بخطف ابنها

حل الفنان جورج الراسي وزوجته عارضة الأزياء جويل حاتم ضيوفاً على حلقة أمس من برنامج "حديث البلد"، حيث سبق وتعرفا في البرنامج نفسه قبل أن يعقدا خطبتهما ويتزوجا، وكانت فقرتهما شبيهة بالمهزلة، بعد ارتباك جويل عدة مرات لأسباب مرضية حسب ما صرحت، وقيام جورج بتبرير كل تصرفات زوجته بالقول إنها "baby" أو كالطفلة، أما المهزلة الحقيقة فكانت بعد الحلقة، عند إعلان جويل عبر "الفيس بوك" خبر خطف ابنها منها من قبل بيت الراسي منذ 5 أيام.

وبدأ الحديث في الحلقة عن كتابات جويل على "الفيس بوك" ومشاركة الناس أمورها الخاصة، فقال جورج ممازحاً إن جويل تعتبر الفانز هم أصدقائها واخوتها ولا تعتبر أنها تقول أمور شخصية للغرباء، وأكد جورج أنه يكره الإفصاح عن أمور في الحياة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال المقابلة بدت جويل منزعجة وغير مرتاحة، فحاولت منى التحدث معها، وسألت عن سبب ضعفها وجمال جسمها علماً أنها كانت حامل، فأجابت أن ضغوط الحياة هي السبب، نافيةً أن يكون جورج هو السبب.

أما جورج فقام بأداء أغنية خاصّة لابنه جو بعنوان "إنت الوجود"، وصرّح أنها ستصدر الشهر المقبل.

وبالحديث عن المشكلة التي حدثت بين جويل وجورج جعلتها تعلن طلاقها منه على حسابها في "الفيس بوك"، قالت جويل إن الطلاق كان سيحصل فعلاً بسبب تراكم العديد من الأمور "وأنا بجّيت"، وتابعت: "لحظتها لم أفكّر خصوصاً وإني شخص عفوي"، وأوضحت جويل أنها ندمت وشعرت أنها أخطأت بحق نفسها وزوجها وابنها وعائلتها.

وعندما بدأ جورج بروي ما حدث معه، طلبت جويل توقيف الحلقة وقالت إنها ليست مرتاحة، فحاول جورج تهدئتها، وقال لها إنها تبدو جميلة، وأن الناس سيفتكرون أنه ضربها قبل أن تأتي إلى الحلقة، لتجيبه جويل أنها لا يهمها الناس.

فخرجت جويل من الستوديو لترتاح، ليقول جورج "إن جويل Baby"، مشيراً إلى أنها مريضة "وحرارتها 40".

وتابع جو حديثه عن المشكلة التي وقعت بينهما، بالقول إنه كان في جولة غنائية في السويد، وقرر العودة لرؤية جويل وجو، واتصل بجويل وقال لها إنهما سيخرجان مع صديقيهما لحضور مسرحية وزيارة فاريا، وعندما وصل لبنان، رفضت جويل مرافقتهم، الأمر الذي أغضبه كثيراً، فتركها في المنزل كونه متواعداً مع صديقيهما وقال لها "نحنا بفريا إذا بدك لحقينا".

وفور وصوله إلى فريا فتح هاتفه ورأى العديد من المكالمات والرسائل، ليتفاجأ بأن جويل أعلنت على "الفيس بوك" خبر طلاقهما، الأمر الذي أغضبه كثيراً وقام بكسر هاتفه.

وعند عودته إلى المنزل صباح اليوم التالي، رأى أفراد العائلة والأصدقاء مجتمعين في المنزل، وشكر جورج عائلته وعائلة جويل على الدعم الذي قدموه حينها، ليؤكد في ختام حديثه أنه وجويل يحبان بعضهما البعض كثيراً.

وبعدها دخلت جويل مع Baby Joe، وبدت مرتاحة كثيراً، معتذرةً من الجمهور على خروجها من المقابلة، وقالت إنها مريضة وإن صوت Baby Joe وهو يبكي في الكواليس أربكها وأتعبها كثيراً، وقالت "بالنهاية أن أم".

والمفاجأة أتت بعد الحلقة، حين كتبت جويل على حسابها الخاص في "الفيس بوك" أن ابنها جو قد خُطف منها منذ 5 أيام ولا تعرف عنه شيئاً، متهمة عائلة الراسي بخطف الطفل، ولكن الغريب في الأمر، أن جويل كانت تروّج لحلقتها في برنامج "حديث البلد" مع ابنها جو منذ يومين، فكيف تقوم أم بترويج لحلقتها مع ابنها المخطوف منذ 5 أيام؟ وهل سيدفع هذا التصريح جورج بطلب الطلاق هذه المرة بعد المشاكل التي سببتها له زوجته أمام الناس؟

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