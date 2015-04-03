ضبط 300 هارب من تنفيذ أحكام قضائية و10 أسلحة نارية بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس، نجاح حملة موسعة أستمرت خلال أسبوع استهدفت ضبط العناصر الخارجة عن القانون وحاملي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، حيث تم ضبط 300 متهم هارب.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارًا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بنجاح حملة بمشاركة ضباط الإدارة تمكن خلالها من ضبط 22 مسجل خطر بحوزتهم أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى 10 قطع سلاح ناري وضبط 12 يروجون مواد مخدرات بكميات وأنواع مختلفة .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولي التحقيقات.