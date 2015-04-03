البورصة تربح 9،4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ربحت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 9،4 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي نحو 509،3 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث انخفض مؤشر”إيجي إكس 30″ بنسبة 1،78 % ليصل إلى مستوى 8892 نقطة ، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنحو 0،23 % ليبلغ مستوى 1026 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر”إيجي إكس 70″ بنحو 0،75 % ليصل إلى مستوى 506 نقاط.

ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات بنحو 5،6 مليار جنيه من خلال تداول 751 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية.

وأفاد بأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 78،17% من إجمالي تعاملات السوق ، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على 16،87 % والعرب على 4،96%.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 7،01 مليون جنيه، لافتا إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بلغ 41،28 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 56،50% من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 43،50% ، مفيدًا بأن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 112،83 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 695 مليون جنيه ، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 671 ألف سند تقريبا.