تحالف قبائل اليمن يكشف قيادة ضباط إيرانيين للحوثيين فى حرب "عاصفة الحزم"

كشف عنتر الذيفانى، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، عن وجود ضباط إيرانيين مع الحوثيين لقيادة المعارك على الأرض فى شبوة وأبين ولحج وعدن.

وقال الذيفانى فى حديث هاتفى مع صحيفة "الشرق الأوسط “الصادرة اليوم الجمعة إن قصف طائرات "عاصفة الحزم" للمعسكرات والمستودعات الحربية للمتمردين الحوثيين هو "تدخل عربى أخوى ضد التدخل الفارسى فى المنطقة".

وأشار الذيفانى إلى أن الحوثيين لجأوا بأسرهم إلى الأرياف اليمنية، وهو ما يعكس حالة من الارتباك حول توقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ضباطا إيرانيين يقودون المعارك على الأرض فى أحياء داخل شبوة وأبين ولحج وعدن، كما أن السكان هناك وجهوا نداءات استغاثة من أجل إخراجهم من جحيم تلك المعارك، وتزويدهم بالمواد الدوائية والغذاء.

وأكد أن المتمردين عمدوا - أخيرا - إلى وضع بعض الناشطين والسياسيين اليمنيين رهن الإقامة الجبرية، ومنهم محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمنى للإصلاح، احتجاجا على مواقفهم من العاصفة.

من جهة أخرى، أكد مسئول خليجى، رفض الإفصاح عن هويته، للصحيفة أن قيادة تحالف عملية عاصفة الحزم لم تضطر بعد للتدخل البرى فى ظل النجاحات المتلاحقة التى حققتها الضربات الجوية.

وأشار المسئول، فى تصريحات أدلى بها أمس لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الجمعة إلى أن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح أشاعت سيطرتها على القصر الجمهورى فى عدن بهدف تغيير خطة التحالف كى يحول مسار الهجوم من العمليات الجوية إلى النزال على الأرض.

وتابع المسئول الخليجى أن النزال الأرضى أمر يبطئ من خسائر المنقلبين على الشرعية ويسهم فى إطالة أمد معركة "عاصفة الحزم".

يذكر أن السعودية أعلنت فى السادس والعشرين من الشهر الماضى عن انطلاق عملية عاصفة الحزم لمواجهة مجموعات الحوثيين فى اليمن بناء على طلب رئيسها عبد ربه منصور هادى للقضاء على "الانقلاب" الحوثى الذى سيطر على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة.

وتشارك فى العملية السودان ومصر والأردن والمغرب إضافة إلى الدول الخليجية قطر والإمارات والكويت والبحرين.