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شرطة الكهرباء تضبط 162 ألف قضية سرقة تيار خلال شهر

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شرطة الكهرباء تضبط 162 ألف قضية سرقة تيار خلال شهر شرطة الكهرباء تضبط 162 ألف قضية سرقة تيار خلال شهر
قام ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن، بشن حملة موسعة لضبط سارقى التيار الكهربائى، وكافة المخالفات التى تدخل فى نطاق عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء سامى الميهى مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء على مدى شهر – فى مجال قضايا البحث عن ضبط 66 قضية تعامل فى مهمات وزارة الكهرباء والطاقة وقضايا أخرى، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 162 ألفا و32 قضية سرقة تيار كهربائى و521 مخالفة شروط التعاقد.

كما أسفرت الحملات فى مجال التحصيل عن تحصيل 151 ألفا و344 غرامة قضية سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 508 مخالفات شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 15 ألفا و261 جنحة حبس.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365