استشهاد عريف شرطة بعد إطلاق مسلحين النار عليه فى مركز سنورس بالفيوم (تحديث)

لقى عريف شرطة مصرعه بالفيوم إثر قيام مسلحين ملثمين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بالقرب من قرية بيهمو بمركز سنورس، وتم نقل جثته لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول جثة هامدة لعريف شرطة، وتبين أنه يدعى "على روبى محمد" 30 سنة، وأكدت التحريات أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجة بخارية واستهدفوا أمين الشرطة أثناء عودته من عمله وقاموا بإطلاق النيران عليه مما تسبب فى إصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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