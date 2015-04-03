بالصور.. سفارة مصر بمسقط تستقبل المصريين العائدين من اليمن

استقبل مطار مسقط، فجر اليوم، مجموعة من المصريين الذين أنهوا إجراءات سفرهم ونقلهم إلى القاهرة بعد رحلة طويلة استغرقت يومين عبر الحدود اليمنية العمانية، وبعد مجهود كبير من السفارة المصرية وأبناء الجالية المصرية بصلالة ومسقط وتسهيل الإجراءات من الجانب العمانى، وصل 22 مصريا إلى مسقط، حيث تم نقلهم إلى أحد الفنادق للاستراحة قبل توجههم إلى القاهرة.

وفى نفس الوقت وصل أكثر من 5 أشخاص آخرين مساء أمس إلى الحدود العمانية مع اليمن حيث تم إنهاء إجراءاتهم، وبدأت السفارة المصرية فى تلقى الاتصالات التليفونية من المواطنين المصريين المقيمين فى اليمن والراغبين فى العودة، وتقوم السفارة بالتنسيق معهم تليفونيا بشأن خط سيرهم ومحطات تحركهم حتى الوصول إلى الحدود العمانية، كما بدأت السفارة فى تلقى اتصالات تليفونية من بعض الأهالى القلقين على مصير ذويهم فى اليمن، حيث طمأنتهم بأن البعثة ستتولى متابعة أحوالهم عند وصولهم إلى سلطنة عمان.

جدير بالذكر أن عدد من أبناء الجالية المصرية كانوا فى استقبال المصريين العائدين من اليمن فى مطار مسقط لمساعدتهم ونقلهم إلى الفندق، إلى جانب مسئولى السفارة المستشار حازم حنفى، والمستشار السياسى أشرف شاكر، وضياء الدين عمر رئيس نادى الجالية المصرية فى عمان.



>

أول المصريين القادمين إلى مطار مسقط



>

وصول الكبار والصغار



>

المستشار حازم حنفى يصافح المصريين القادمين



>

السفارة فى استقبال القادمين من اليمن



>

تحرك المصريين داخل مطار مسقط



>

أحاديث جانبية



>

أحد المصريين يتحدث للمستشار حازم حنفى



>

عند الخروج من المطار



>

الحديث عن الرحلة



>

أحد الأطفال القادمين من اليمن



>

ابتسامة الوصول



>

المستشار أشرف شاكر والمستشار حازم وضياء عمر وأبناء الجالية يستعدون لاستقبال القادمين



>

وصول الاطفال



>

أبناء الجالية يتحدثون مع القادمين



>

ضياء عمر يتحدث عن القادمين من اليمن



>

حديث لأبناء الجالية



>

أحد القادمين مع طفله



>

التحرك لخارج المطار



>

انتظار باقى المجموعة



>

حديث جانبى



>

أحد القادمين يتحدث مع المستشار حازم حنفى



>

الخروج من المطار

- تحالف قبائل اليمن يكشف قيادة ضباط إيرانيين للحوثيين فى حرب "عاصفة الحزم"