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بالصور.. سفارة مصر بمسقط تستقبل المصريين العائدين من اليمن

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استقبل مطار مسقط، فجر اليوم، مجموعة من المصريين الذين أنهوا إجراءات سفرهم ونقلهم إلى القاهرة بعد رحلة طويلة استغرقت يومين عبر الحدود اليمنية العمانية، وبعد مجهود كبير من السفارة المصرية وأبناء الجالية المصرية بصلالة ومسقط وتسهيل الإجراءات من الجانب العمانى، وصل 22 مصريا إلى مسقط، حيث تم نقلهم إلى أحد الفنادق للاستراحة قبل توجههم إلى القاهرة.

وفى نفس الوقت وصل أكثر من 5 أشخاص آخرين مساء أمس إلى الحدود العمانية مع اليمن حيث تم إنهاء إجراءاتهم، وبدأت السفارة المصرية فى تلقى الاتصالات التليفونية من المواطنين المصريين المقيمين فى اليمن والراغبين فى العودة، وتقوم السفارة بالتنسيق معهم تليفونيا بشأن خط سيرهم ومحطات تحركهم حتى الوصول إلى الحدود العمانية، كما بدأت السفارة فى تلقى اتصالات تليفونية من بعض الأهالى القلقين على مصير ذويهم فى اليمن، حيث طمأنتهم بأن البعثة ستتولى متابعة أحوالهم عند وصولهم إلى سلطنة عمان.

جدير بالذكر أن عدد من أبناء الجالية المصرية كانوا فى استقبال المصريين العائدين من اليمن فى مطار مسقط لمساعدتهم ونقلهم إلى الفندق، إلى جانب مسئولى السفارة المستشار حازم حنفى، والمستشار السياسى أشرف شاكر، وضياء الدين عمر رئيس نادى الجالية المصرية فى عمان.

اليوم السابع -4 -2015
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أول المصريين القادمين إلى مطار مسقط

اليوم السابع -4 -2015
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وصول الكبار والصغار

اليوم السابع -4 -2015
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المستشار حازم حنفى يصافح المصريين القادمين

اليوم السابع -4 -2015
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السفارة فى استقبال القادمين من اليمن

اليوم السابع -4 -2015
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تحرك المصريين داخل مطار مسقط

اليوم السابع -4 -2015
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أحاديث جانبية

اليوم السابع -4 -2015
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أحد المصريين يتحدث للمستشار حازم حنفى

اليوم السابع -4 -2015
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عند الخروج من المطار

اليوم السابع -4 -2015
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الحديث عن الرحلة

اليوم السابع -4 -2015
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أحد الأطفال القادمين من اليمن

اليوم السابع -4 -2015
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ابتسامة الوصول

اليوم السابع -4 -2015
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المستشار أشرف شاكر والمستشار حازم وضياء عمر وأبناء الجالية يستعدون لاستقبال القادمين

اليوم السابع -4 -2015
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وصول الاطفال

اليوم السابع -4 -2015
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أبناء الجالية يتحدثون مع القادمين

اليوم السابع -4 -2015
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ضياء عمر يتحدث عن القادمين من اليمن

اليوم السابع -4 -2015
>

حديث لأبناء الجالية

اليوم السابع -4 -2015
>

أحد القادمين مع طفله

اليوم السابع -4 -2015
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التحرك لخارج المطار

اليوم السابع -4 -2015
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انتظار باقى المجموعة

اليوم السابع -4 -2015
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حديث جانبى

اليوم السابع -4 -2015
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أحد القادمين يتحدث مع المستشار حازم حنفى

اليوم السابع -4 -2015
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الخروج من المطار

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مصر 365

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