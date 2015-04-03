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بان كي مون يرحب بالاتفاق حول برنامج إيران النووي

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بان كي مون يرحب بالاتفاق حول برنامج إيران النووي بان كي مون يرحب بالاتفاق حول برنامج إيران النووي

بان كي مون

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فريق المفاوضين الدوليين وإيران على التوصل لإطار عمل سياسي يمهد الطريق لخطة مشتركة شاملة وتاريخية لإنجاز تحرك بشأن برنامج إيران النووي بحلول 30 يونيو القادم.

وقال بان كي مون  في بيان نشره المتحدث باسمه ونقله مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني اليوم ، إن ذلك الاتفاق الشامل سيوفر قيودا هائلة على البرنامج النووي الإيراني ويرفع جميع العقوبات.

وأضاف سيحترم الاتفاق احتياجات إيران وحقوقها فيما سيوفر التطمينات إلى المجتمع الدولي بأن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وليس أي شيء آخر.

وأوضح البيان أن الأمين العام مقتنع بأن حلا شاملا من خلال التفاوض للقضية النووية الإيرانية سيصب في مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة  ، ويمكن كافة الدول من التعاون بشكل عاجل للتعامل مع التحديات الأمنية الخطيرة الكثير التي تواجهها.

أ ش أ

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