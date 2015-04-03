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وفد روسي يزور مصر الشهر المقبل لوضع أسس التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة

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وفد روسي يزور مصر الشهر المقبل لوضع أسس التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة وفد روسي يزور مصر الشهر المقبل لوضع أسس التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة

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قال سعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، إن وفدا رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد الروسية سوف يزور أوائل مايو المقبل، وذلك للاتفاق على المنهجية والأسس لبدء التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة لتحرير السلع بين البلدين.

وأضاف أننا فى المرحلة الحالية نركز على اتفاق الدول الأورو آسيوى، والذى يشمل اتفاقية تجارة حرة مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان فى الفترة القادمة.

وأوضح أن الجانب المصرى لديه مشروع يستهدف إزالة كافة المعوقات غير الجمركية وإعفاءات متبادلة، لافتا إلى أن التوصل للاتفاقية سيحقق قيمة اقتصادية كبيرة لمصر.

ورحب عبدالله بعرض الجمارك الروسية، إنشاء ممر اخضر على حدود كل من مصر والأردن لتسهيل توريد المنتجات والخضروات والفاكهة سريعة التلف من الدولتين إلى روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أنها ستسرّع دخول المنتجات المصرية، وبالتالى ستقلل التكلفة وستزيد سرعة الإفراج وتحافظ على السلع.

أ ش أ

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