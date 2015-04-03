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الجيش السورى يشدد إجراءاته الأمنية بمخيم اليرموك فى ظل الاشتباكات مع داعش

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الجيش السورى يشدد إجراءاته الأمنية بمخيم اليرموك فى ظل الاشتباكات مع داعش الجيش السورى يشدد إجراءاته الأمنية بمخيم اليرموك فى ظل الاشتباكات مع داعش

الجيش السوري

 

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري شدد من إجراءاته الأمنية في محيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق بعد الاشتباكات التي شهدها في محاولة لمنع مسلحي تنظيم داعش من التمدد إلى خارج المخيم من جهة المناطق الأمنة والتي ما زالت خاضعة لسيطرة الجيش.

وقال المرصد،طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم ، إن مقاتلى تنظيم داعش أحرزوا تقدما جديدا في المخيم بعد تراجعهم صباحا ، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين التنظيم ومقاتلين فلسطينيين مدعومين بمقاتلين سوريين.

وبات تنظيم داعش للمرة الأولى قريبا بهذا الشكل من دمشق ، لكن ناشطون أكدوا أن المدخل الرئيسي للمخيم الذي يتصل بدمشق مؤمن بحواجز كثيفة للنظام وللفصائل الفلسطينية المتحالفة معه.

أ ش أ

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