أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. سعودية وابنها يتخرجان معًا بلندن.. الأم تنال دكتوراه والابن البكالوريوس

Google+ Print
بالصور.. سعودية وابنها يتخرجان معًا بلندن.. الأم تنال دكتوراه والابن البكالوريوس بالصور.. سعودية وابنها يتخرجان معًا بلندن.. الأم تنال دكتوراه والابن البكالوريوس

الدكتورة هيا الشهري التي تخرجت مع نجلها المهندس محمد بن سعد العريفي في نفس اليوم

احتفلت أم سعودية بحصولها على درجة “الدكتوراه” من إحدى الجامعات في لندن، والذي جاء في نفس يوم تخرج نجلها من ذات الجامعة، بحصوله على درجة “البكالوريوس” في الهندسة.

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في مقر السفارة أمس الخميس طالبة الدكتوراه هيا بنت عبدالرحمن ظافر الشهري وابنها طالب البكالوريوس محمد بن سعد بن عبدالله العريفي، حسبما ذكرت صحيفة “الرياض” .

وبحسب صحيفة الرياض السعودية اليوم الجمعة، اعتبر السفير السعودي أن توافقَ تاريخ تخرج الابن مع تاريخ تخرج والدته تشكل “سابقة فريدة تبرز شمولية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لجميع أفراد الأسرة”.

وقد تميزت الباحثة هيا الشهري المتخصصة في علوم الحاسب الآلي من جامعة سالفورد بتقديم رسالة قامت فيها بإعداد نموذج لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هو الأول من نوعه.

كما قام ابنها محمد العريفي الذي يدرس في جامعة سالفورد أيضًا بتقديم بحث متميز في مرحلة البكالوريوس عن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة الخرسانة وذلك باستخدام الرماد البركاني المتطاير fly Ash الذي يزيد من قدرة تحمل الخرسانة على المدى الطويل.

يُذكر أنه في اليومين الماضيين تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر مع الصور التي تجمع بين الأم “الدكتورة” وابنها “المهندس” لحظة حفل تخرجهما من جامعة سالفورد البريطانية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية