بالصور.. سعودية وابنها يتخرجان معًا بلندن.. الأم تنال دكتوراه والابن البكالوريوس

احتفلت أم سعودية بحصولها على درجة “الدكتوراه” من إحدى الجامعات في لندن، والذي جاء في نفس يوم تخرج نجلها من ذات الجامعة، بحصوله على درجة “البكالوريوس” في الهندسة.

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في مقر السفارة أمس الخميس طالبة الدكتوراه هيا بنت عبدالرحمن ظافر الشهري وابنها طالب البكالوريوس محمد بن سعد بن عبدالله العريفي، حسبما ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية اليوم الجمعة، اعتبر السفير السعودي أن توافقَ تاريخ تخرج الابن مع تاريخ تخرج والدته تشكل “سابقة فريدة تبرز شمولية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لجميع أفراد الأسرة”.

وقد تميزت الباحثة هيا الشهري المتخصصة في علوم الحاسب الآلي من جامعة سالفورد بتقديم رسالة قامت فيها بإعداد نموذج لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هو الأول من نوعه.

كما قام ابنها محمد العريفي الذي يدرس في جامعة سالفورد أيضًا بتقديم بحث متميز في مرحلة البكالوريوس عن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة الخرسانة وذلك باستخدام الرماد البركاني المتطاير fly Ash الذي يزيد من قدرة تحمل الخرسانة على المدى الطويل.

يُذكر أنه في اليومين الماضيين تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر مع الصور التي تجمع بين الأم “الدكتورة” وابنها “المهندس” لحظة حفل تخرجهما من جامعة سالفورد البريطانية.