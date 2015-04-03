مد عمل لجنة حصر القاطنين في مثلث ماسبيرو أسبوعاً يبدأ الأحد المقبل

قرر الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، مد موعد تقديم المستندات الخاصة بالملاك والشاغلين للعقارات بمثلث ماسبيرو أسبوعاً جديداً يبدأ من 5/4/2015 وينتهي في 11/4/2015 لإتاحة الفرصة لكل من لم يستطع التقدم خلال المراحل الأربعة التي حددتها المحافظة والتي تنتهي اليوم الخميس.

ونوه المحافظ إلي أن أجهزة المحافظة تلقت أوراق أكثر من 3500 حالة سكنى وتمليك وحوالي 800 حالة تجاري جاري فحصها للتأكد من صحة المستندات المقدمة، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت لجنة فنية لتقييم المباني ولجنة أخري لتقدير التعويضات.

ودعا محافظ القاهرة ملاك وشاغلي العقارات الواقعة في المنطقة والذين لم يتسن لهم احضار أوراق ملكيتهم خلال الفترة الماضية بسرعة التقدم إلى لجنة الحصر التي شكلتها المحافظة في حي بولاق بشارع القصر العيني وبحوزتهم المستندات الدالة علي الملكية والتي تثبت اقامتهم بالمنطقة حتى تتمكن اللجان المشكلة من إعداد كشوف الحصر شاملة الملاك والحائزين للوحدات السكنية وتحديد أنسب الحلول لتوزيع الملكيات وتحديد التعويضات والبدء في تنفيذ أعمال التطوير.