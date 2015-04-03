الجيش السورى يشدد من إجراءاته الأمنية فى محيط مخيم اليرموك

دمشق /أ ش أ/

كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الجيش السورى شدد من إجراءاته الأمنية فى محيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبى دمشق بعد الاشتباكات التى شهدها فى محاولة لمنع مسلحى "داعش" من التمدد الى خارج المخيم من جهة المناطق الأمنة والتى ما زالت خاضعة لسيطرة الجيش.

>وقال المرصد، طبقا لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الجمعة"، إن مقاتلى تنظيم داعش أحرزوا تقدما جديدا فى المخيم بعد تراجعهم صباحا، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين التنظيم ومقاتلين فلسطينيين مدعومين بمقاتلين سوريين.

>وبات تنظيم داعش للمرة الأولى قريبا بهذا الشكل من دمشق، لكن ناشطون أكدوا أن المدخل الرئيسى للمخيم الذى يتصل بدمشق مؤمن بحواجز كثيفة للنظام وللفصائل الفلسطينية المتحالفة معه.

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