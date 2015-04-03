نجاة 50 راكبًا في احتراق أتوبيس سياحي ببني سويف

احترق أتوبيس سياحي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قادم من القاهرة في طريقه إلى محافظة الأقصر بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، على الطريق الصحراوي الشرقي، ونجا 50 راكبًا بينهم سائحًا أمريكيًا من الموت.

وقام سائق الأتوبيس السياحي بإنزال الركاب بالطريق عقب خروج دخان كثيف من السيارة، تاركين أمتعتهم داخلها، وأمر اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية بتوفير سيارة بديلة لنقل الركاب وإعادتهم إلى القاهرة وإلغاء الرحلة السياحية بناء على طلب ركاب الاتوبيس.

تلقى اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن إخطارًا، من العميد سامي توفيق، مدير إدارة النجدة باشتعال النيران في أتوبيس سياحي رقم 1297 رحلات الغربية، قيادة أشرف حسن محمود، 50 سنة، مقيم بولاق الدكروري بالجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد وائل زكي مدير الحماية المدنية، وسيارتي إطفاء وضابطيين، و7 جنود، ونجحوا في إخماد النيران التي اشتعلت في الأتوبيس السياحي.

وتبين من التحريات أن ماس كهربائي وقع في مؤخرة السيارة أدى إلى اشتعالها وتم تحرير محضرا بالواقعة، وقام العميد محمد لبنة، مدير إدارة المرور، برفع أثار الحادث، من على الطريق، وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بنى سويف، بانتداب المهندس الفني لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.