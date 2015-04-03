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الصين تجلي عشرات الأجانب من اليمن

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الصين تجلي عشرات الأجانب من اليمن الصين تجلي عشرات الأجانب من اليمن

قالت السلطات الصينية إن بحريتها أجلت عشرات الأجانب، بينهم صينيون، من اليمن عبر ميناء عدن، جنوبي البلاد.

وأفاد مسؤولون بأنها المرة الأولى التي تجلي فيها الصين أجانب في إطار جهودها الإنسانية على المستوى الدولي، حسبما نشر بموقع CNN.

ويتواصل القتال في مدينة عدن التي سيطر فيها المسلحون الحوثيون على القصر الرئاسي.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المسلح خلف في الأسبوعين الماضيين 500 قتيل، بينهم 90 طفلا.

وتفيد التقارير بنفاد الأدوية في المستشفيات بالمناطق التي تشهد قتالا كثيفا، وبانقطاع الكهرباء والماء بسبب المعارك.

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