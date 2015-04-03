دراسة أمريكية:طول ساعات مشاهدة التليفزيون ترفع مخاطر الإصابة بـ"السكر"

أكد باحثون أن كل ساعة إضافية يقضيها الشخص أمام التليفزيون بلا حراك يوميا ترفع خطر الإصابة بنسبة 3,4% بمرض السكر النوع الثانى، وفقا للبحث الذى نشر فى أحدث عدد من مجلة "مرض السكر".

وأرجع الباحثون ذلك إلى الحياة الرتيبة وغير النشطة التى اعتاد عليها هؤلاء الأشخاص، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة بصورة منتظمة قد ساهم بصورة كبيرة فى زيادة فرص التعرض للمرض.

وقال كبير معدى الدراسة "أندريا كريسكا" أستاذ علم الأوبئة فى جامعة “بيتسبرج“ أن النتائج المتوصل إليها تثير القلق، بالنظر إلى تفشى وباء السمنة الذى تعانى منها الولايات المتحدة.

واعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات المشاركين فى برنامج الوقاية من مرض السكر الممول من قبل الحكومة الفيدرالية، وشملت أكثر من 3,200 بدين بين عامى 1996 إلى 1999، حيث كان هدف الدراسة تأخير أو منع مرض السكر النوع الثانى سواء بتناول عقار الميتفورمين أو عن طريق تغيير نمط الحياة.

وأشارت المتابعة إلى أنه كلما ارتفعت معدلات مشاهدة التلفزيون كلما زادت فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.