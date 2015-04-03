قائمة بأهم الأطعمة التى يحتاجها الأشخاص النباتيون يوميًا

1. البروتينات:

أبرز الأطعمة:

2و3. الحديد والزنك:

أبرز الأطعمة:

4. الكالسيوم:

أبرز الأطعمة:

5.فيتامين ب12:

6. الأحماض الدهنية الأساسية

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يعد النظام النباتى من أفضل الحميات الغذائية عالميًا نظرًا لقلة الكولسترول والدهون المشبعة التى يحتوى عليها، ومن ثم تنخفض فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة والقاتلة، ونقدم لكم أبرز العناصر الغذائية والأطعمة التى يحتاجها كل شخص نباتى لتحقيق التوازن الغذائى وتقليل فرص الإصابة بسوء التغذية، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:وهى جزء أساسى من أى حمية غذائية، ويجب ألا تقل بأى حال من الأحوال عن 55 جرامًا بالنسبة للرجال و45 جرامًا بالنسبة للنساء.الفول والعدس والبسلة والبقوليات بصفة عامة، ومنتجات الصويا والبيض والألبان ومنتجاتها والمكسرات والحبوب.يحتاج الذكور إلى تركيزات من الحديد لا تقل عن 8 مجم يوميًا، وهو نفس التركيزات بالنسبة للنساء أكبر من 51 عامًا، أما السيدات الأصغر عمرًا فيحتجن إلى 18 مجم من الحديد يوميًا، أما الزنك: فالرجال يحتاجون 11 مجم، والنساء 8 مجم يوميًا.الخضراوات الورقية الخضراء مثل الجرجير والسبانخ والكرنب، واللوز والكاجو، والبقوليات والفواكه المجففة مثل الزبيب والبلح والحبوب الكاملة.يحتاج الأشخاص البالغون إلى 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا.الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلى والجرجير، ومنتجات الألبان مثل اللبن والزبادى والجبن.يحتاج الأشخاص البالغون إلى 1.5 ميكروجرام منه يوميًا، ومن أبرز الأطعمة التى تحتوى عليها الصويا والمشروم والخميرة.مثل الأوميجا-3، وهى توجد فى زيت الزيتون النقى وزيت السمسم وزيت جوز الهند وعين الجمل.