طبيب: الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال يساعد على شفائهم التام من المرض

الاكتشاف المبكر وملاحظة الطفل

أكد الدكتور ياسر سعد الدين، أستاذ جراحة الأطفال بطب الإسكندرية، أن الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال مهم جدًا للوصول إلى الشفاء التام من المرض.

وقال أستاذ جراحة الأطفال بطب الإسكندرية، إن "الاكتشاف المبكر للأورام يهم كل أسرة يوجد بها طفل مصاب بالأورام فلابد أن نبذل جهودًا كثيرة لتوعية المجتمع بداية من الممارس العام والأخصائى العام وأخصائى الأطفال، فالتشخيص يبدأ من الطبيب، وننصح دائمًا باستشارة الطبيب المختص أو طبيب الأسرة أو طبيب التأمين الصحى بالمدرسة فى أى ملاحظة أو علامة غير عادية تظهر على الطفل حيث توجد أعراض كثيرة تتشابه مع أعراض أمراض كثيرة عادية، ومن الممكن أن تكون الأعراض الأولى والمبكرة للأورام السرطانية مثل الضعف العام والأنيميا غير المفسرة وآلام البطن والأطراف إلى جانب التضخم فى الغدد الليمفاوية فى الرقبة أو فى أجزاء أخرى بما فيها البطن بالإضافة إلى الشعور بالصداع، وهذا يتطلب الاستشارة المبكرة من الأهل كما يتطلب من الأطباء المختصين أن يضعوا فى حسبانهم كل الاحتمالات من أبسطها حتى الأورام السرطانية".

الشفاء التام من السرطان فى الأطفال

وأشار إلى أنه عند وضع الاحتمال المبكر للإصابة بالسرطان يساعد على العلاج الناجح والذى يحقق نتائج شفاء عالية وخصوصا فى الأطفال حيث إن لدينا إحصائيات عالية فى الشفاء وزيادة معدلات الحياة حتى الشفاء التام من أمراض سرطانية كثيرة فى الأطفال مثل الأورام السرطانية بالغدد الليمفاوية والكلى والأورام السرطانية بالغدة فوق الكلوية وسرطان الدم "اللوكيميا".