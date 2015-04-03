7 فوائد هامة لعين الجمل أبرزها خواصه المضادة للسرطان والتجاعيد

عين الجمل من المكسرات الرائعة والمفيدة، وكشف مؤخراً تقرير طبى نشر بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء" مجموعة من الفوائد الصحية الرائعة لعين الجمل، وهى تشمل:>1.عين الجمل غنية بالعديد من المعادن ذات الفعالية الرائعة مثل: النحاس والمغنسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز، وكما تحتوى على مستويات لا بأس بها من الكالسبيوم.

2.عين الجمل غنية بالعديد من المركبات المضادة للأكسدة، وتتفوق على اللوزوالسودانى والفستق والكاجو.

3.لها فوائد مثيرة على الجلد ورائعة على الجلد والبشرة، وتحد من فرص الإصابة بالأمراض التى تصيبها، وكما تقلل فرص الإصابة بالتجاعيد.

4.عين الجمل غنية جداً بالحمض الدهنى "أوميجا-3" والذى يساهم فى الحد من الالتهابات المرتبطة بالعديد من الأمراض مثل الربو والصدفية والإكزيما والتهاب المفاصل الروماتويدى.

5.تعزيز القدرات العقلية للمخ وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم.

6.تتمتع عين الجمل بخواص رائعة مضادة للسرطان حسب البحث الطبى المنشور بمجلة "Food and Chemical Toxicology"، حيث يقلل من حدة سرطان القولون وسرطان الكلية.

7.عين الجمل تساهم فى الحد من أعراض تكيس المبايض.

-موقع "هيلث" الأمريكى: ثلاث حبات من عين الجمل يومياً تفعل المعجزات