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اليوم.. معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يناقش دور المرأة فى الإعلام

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اليوم.. معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يناقش دور المرأة فى الإعلام اليوم.. معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يناقش دور المرأة فى الإعلام
تبدأ اللقاءات الثقافية لليوم التاسع بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم الجمعة 3 أبريل من الساعة السادسة مساءً، بلقاء إعلامى هام عن دور المرأة فى الإعلام المصرى، وتتحدث فيه أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، والإعلامية دينا يحيى من قناة المحور، والإعلامية منى سلمان من قناة دريم.

وبالتوازى من السادسة مساء حول السرد العمانى وقضايا العصر، يلتقى أدباء الإسكندرية مع أدباء عمان فى ندوة عن الأدب العمانى، يتحدث فيها من أدباء عمان: أحمد الكلبانى، بشرى خلفان، زهران القاسمى، منى حيراس السليمى، وليد النبهانى، ويقدمها محمد سيف الرحبى، ويعقب الندوة قراءات قصصية من الأدب العمانى، ثم تبادل الإصدارات بين أدباء عمان وأدباء الإسكندرية.

وفى الثامنة مساءً يلتقى جمهور الإسكندرية مع الأديب والكاتب عمر طاهر فى لقاء مفتوح عن إبداعاته وكتاباته، يقدمه الشاعر أحمد .

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