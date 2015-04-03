البابا تواضروس الثانى يترأس صلاة قداس جمعة ختام الصوم بكنيسة الإسكندرية

ترأس قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة، صلاة قداس جمعة ختام الصوم فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة بالإسكندرية.

من جهة أخرى استعدت كنائس الإسكندرية لاستقبال أسبوع الآلام، والذى يعد أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية للكنيسة الأرثوذكسية، والذى يبدأ الأحد المقبل وينتهى يوم سبت النور قبيل عيد القيامة.

واختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من الإنجيل بالعهدين القديم والحديث، توضح علاقة الله بالبشر. كما اختارت مجموعة من الألحان، التأملات والتفاسير الروحية ويطلق عليه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس.