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واشنطن تراقب "عن كثب" أى تجاوزات محتملة للقوات العراقية فى تكريت

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واشنطن تراقب "عن كثب" أى تجاوزات محتملة للقوات العراقية فى تكريت واشنطن تراقب "عن كثب" أى تجاوزات محتملة للقوات العراقية فى تكريت
اعلن مسؤول كبير فى البنتاجون الخميس ان الولايات المتحدة تراقب "من كثب" أى تجاوزات محتملة للقوات العراقية وحلفائها فى تكريت حيث افادت معلومات ان هذه القوات ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان خلال استعادتها السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه انه حتى الساعة "ليس هناك تأكيد" لتجاوزات ارتكبتها القوات العراقية والميليشيات الموالية لها خلال معركة تكريت، مسقط رأس صدام حسين.

واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل شيعية وغارات التحالف الدولى بقيادة اميركية، الثلاثاء السيطرة على المدينة التى ظلت لنحو عشرة اشهر محتلة من مسلحى تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف.

واعتبرت هذه العملية اختبارا لقدرة فصائل المتطوعين التى يهمن عليها الشيعة فى استعادة مدينة سنية دون ارتكاب اعمال انتقامية ضد الاهالى.
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