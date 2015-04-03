الصين تجلى رعايا أجانب من اليمن

قالت الصين انها ساعدت عشر دول فى إجلاء 225 من مواطنيها من اليمن الذى يعصف به العنف وهى اول مساعدة تقدمها بكين فى اجلاء رعايا اجانب اثناء ازمة دولية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان نشر فى موقعها الالكترونى الليلة الماضية ان فرقاطة صواريخ صينية حملت الرعايا الاجانب من ميناء عدن فى طريقها الى جيبوتى بعد ظهر الخميس.

واضافت الوزارة ان من بين الدول التى طلبت مساعدة الصين فى اجلاء مواطنيها هى باكستان واثيوبيا وسنغافورة وايطاليا والمانيا وبولندا وايرلندا وبريطانيا وكندا.

وأجلت الصين فى وقت سابق 571 من مواطنيها مع ثمانية أجانب يعملون لشركات صينية.

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