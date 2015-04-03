والد أحد شهداء رفح بالإسماعيلية: منحونى شقة 35 مترًا بالإيجار تكريمًا لنجلى(تحديث)

داخل منزل بسيط بقرية "الفدائية" بالإسماعيلية تسكن أسرة الشهيد محمد محمود بغدادى أحد شهداء مذبحة رفح الأولى، بعدما فشل رب الأسرة فى نقل أفرادها للعيش فى شقة خصصت لهم من محافظة الإسماعيلية تكريمًا لاستشهاد نجلهم.

يشكو محمود حسن بغدادى من مساحة وتجهيز الشقة التى منحت له كتكريم لاستشهاد ابنه، والتى تقع بمدينة القصاصين، ويشكو أيضًا من إمكانية إنهاء عقدها المؤقت بثلاثة سنوات فى سبتمبر المقبل.

الطريق إلى قرية الفدائية متربًا غير ممهد تحيط به أكوام الرمال وبعض تجمعات القمامة، يختلف المشهد داخل منزل محمود بغدادى، برغم بساطة أساسه وجدرانه المطلية بالجير، إلا أنه نظيف مرتب خاصة غرفة الاستقبال التى تزينت بصورة كبيرة للشهيد يطل منها مبتسمًا لضيوف أسرته.

يقول والده محمود بغدادى، "محافظة الإسماعيلية منحتنا شقة كتكريم لذكرى نجلى، بعدما رأى المحافظ مسكننا فى العزاء وسأل عن عدد أفراد الأسرة".

وأضاف لـ"اليوم السابع"، "دعيت للتكريم فى ديوان المحافظة أمام كاميرات التليفزيون، ولكنى لم أكن أعرف أن التكريم سيكون شقة بعمارات "الإيواء".

وذكر بيان رسمى صدر عن ديوان محافظة الإسماعيلية بتاريخ 19 سبتمبر من عام 2012، بأن جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية وقتها، قرر تكريم اسم الشهيد "محمد بغدادى" بإطلاق اسمه على محطة القطار بقريته "الفدائية"، ومنح أسرته عشرة آلاف جنيه، وشقة تمليك بمساحة 55 مترًا".

ولكن العقد المبرم بين محمود بغدادى، ومجلس مدينة التل الكبير التابع لها قريته فى وقتها، يقول أن الشقة بمساحة 35 مترًا فقط، وبإيجار محدد فى الفترة ما بين شهرى سبتمبر 2012 و2015، مما يعنى أن الشقة ينتهى عقدها بعد خمسة أشهر من الآن.

وقال محمد بغدادى، "لا يجوز أن أتسول تكريمًا أو أطلبه، ولكن إذا كانت هذه الشقة يعتبرونها تكريما لأسرة شهيد فنحن لا نريدها".

ويضيف محمد بغدادى، "أعتقد أن المحافظ الأسبق جمال إمبابى لم يعلم عن مساحة الشقة أو موقعها، لأنه سأل عن عدد أفراد الأسرة، لتوفير شقة مناسبة".

وتابع والد الشهيد، "حاولت تغيير الشقة من أول أسبوع من استلامها، ولكن رئيس مدينة القصاصين كان يطلب تقديم شكوى للمحافظة".

وأضاف والد الشهيد، "حاولت أن أقابل محافظ الإسماعيلية السابق اللواء أحمد القصاص، ولكنى لم استطع بسبب تغيير مواعيد المقابلة من مدير مكتبه، وكل ما اطلبه الآن هو حل لهذه الأزمة، لأنى مطالب بتسديد قيمة إيجار الشقة لثلاث سنوات، رغم أنى لم استخدمها مطلقًا لأنها لا تستوعب عدد الأسرة، بالإضافة إلى أنها تبعد 10 كيلو مترات عن موقع سكنى الأصلى ودراسة أولادى.

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والد الشهيد مع اشقائه



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صور عقد الشقة



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صور عقد الشقة



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محافظ الإسماعيلية الأسبق قرر إطلاق أسماء الشهداء على أماكن سكنهم



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محطة سكك حديد عزبة الفدائية بعدما تغيير اسمها باسم الشهيد



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محمود بغدادى والد أحد شهداء مذبحة رفح الأولى



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هارون الأخ الأصغر للشهيد محمد بغدادى يجلس بجوار والده