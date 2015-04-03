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الشباب والرياضة بسوهاج:إقامة بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين 16 إبريل

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الشباب والرياضة بسوهاج:إقامة بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين 16 إبريل الشباب والرياضة بسوهاج:إقامة بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين 16 إبريل
أكد أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المديرية ستستضيف بطولة الجمهورية العامة لمصارعة الذراعين، والتى تقام لأول مرة فى صعيد خلال الفترة من 16 -20 إبريل /2015م، وذلك تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع المستشار زين العابدين الهوارى، رئيس الاتحاد المصرى للقوة.

وأضاف الديب أن المحافظ أكد دعمه لهذه البطولة وجميع الأنشطة الرياضية بالمحافظة، مشيرا إلى أن اختيار محافظة سوهاج لإقامة هذه البطولة المهمة يؤكد تنفيذ سياسة الدولة، التى تدعم الصعيد عامة وسوهاج خاصة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء الصعيد، للمشاركة فى البطولة التى سيتم من خلالها اختيار أفضل العناصر الرياضية الشابة، لتمثل الوطنى المصرى للقوة ومصارعة الذراعين.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن البطولة تضم جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية ومن مختلف الأندية الرياضية المصرية، حيث يصل عدد اللاعبين لأكثر من 750 لاعبا ولاعبة لأعمار فوق 21 سنة، وفوق 40 سنة، ومتحدى الإعاقة والمكفوفين.

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مصر 365

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