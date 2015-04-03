الأمن العام يضبط 323 قطعة سلاح و201 تاجر مخدرات و5 تشكيلات عصابية

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 132 قطعة سلاح نارى عبارة عن 57 بندقية آلية و32 بندقية خرطوش و7 طبنجات و36 "فرد محلى الصنع" و5602 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 189 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 201 متهم فى قضية مخدرات وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 43.695 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10.251 كيلو وكمية من مخدرالهيروين وزنت 919 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جراما و6131 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 16 حادث سرقة متنوعة وضبط 55 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و5 مراقب هارب وضبط 2 من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض وضبط 1331 دراجة بخارية مخالفة وضبط 10 سيارات مُبلغ بسرقتها.