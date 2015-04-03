أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مسؤول أمريكي: المهمة القادمة للقوات العراقية بعد تكريت ربما ستكون في بيجي

Google+ Print
مسؤول أمريكي: المهمة القادمة للقوات العراقية بعد تكريت ربما ستكون في بيجي مسؤول أمريكي: المهمة القادمة للقوات العراقية بعد تكريت ربما ستكون في بيجي

الجيش العراقي

قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الخميس انه بعد اعلان النصر في مدينة تكريت فان العملية المهمة القادمة للقوات العراقية ستكون على الارجح طرد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة بيجي القريبة التي يوجد بها مصفاة نفطية.

ومتحدثا شريطة عدم نشر اسمه أبلغ المسؤول الكبير مجموعة صغيرة من الصحفيين “أظن ان تلك ستكون المناورة العسكرية المهمة القادمة.”

وفي نوفمبر تشرين الثاني تمكنت قوات الامن العراقية تساندها جماعات شيعية مسلحة من كسر حصار استمر شهورا حول مصفاة بيجي كان أرغمها على وقف عملياتها.

لكن المسؤول الامريكي قال ان اجزاء من المدينة ومحطيها يبقيان موضع صراع وانه تم تحريك قوات عراقية من بيجي لدعم المعركة في تكريت.

واضاف قائلا “من اجل تنفيذ عملية تكريت قامت قوات الامن العراقية… بتخفيف الدفاع عن بيجي واستفاد تنظيم الدولة الاسلامية وهو الان يضغط عليهم. لكنهم متماسكون.”

واعلنت العراقية الانتصار على متشددي الدول الاسلامية في تكريت يوم الاربعاء بعد عملية استمرت شهرا للسيطرة على المدينة مدعومة بميليشيات شيعية وضربات جوية بقيادة امريكية قائلة ان جيوبا صغيرة فقط من المقاومة باقية.

واعترف المسؤول الامريكي ايضا بانه “توجد جيوب (لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في تكريت) مازال يتعين القضاء عليها.”

واستعادة تكريت قد يعطي بغداد قوة دافعة لمرحلة حيوية في الحملة وهي استعادة الموصل أكبر مدينة في شمال العراق.

ومع هذا فان المسؤول الامريكي جدد شكوك الولايات المتحدة في ان معركة الموصل قد تحدث قبل الخريف بالنظر الي بداية شهر رمضان في منتصف يونيو حزيران وحرارة الصيف الشديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا