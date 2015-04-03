أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مساعد قائد طائرة جيرمانوينجز بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل أيام من الحادث

Google+ Print
مساعد قائد طائرة جيرمانوينجز بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل أيام من الحادث مساعد قائد طائرة جيرمانوينجز بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل أيام من الحادث

مساعد طيار الطائرة المنكوبة جرمان وينجز

قال ممثلو ادعاء ألمان يوم الخميس إنهم يعتقدون ان مساعد الطيار الذي هوى بطائرة شركة جيرمانوينجز فوق جبال الالب الفرنسية الاسبوع الماضي بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل وقت قصير من الحادث الذي أودى بحياة 150 شخصا.

وفي بيان قال مدعون في دوسلدورف إن جهاز الكمبيوتر الذي وجدوه في منزل مساعد الطيار أظهر ايضا عمليات بحث بشأن ابواب قمرات القيادة واحتياطات السلامة المتعلقة بها.

وقالوا إن مساعد الطيار اندرياس لوبيتز “بحث عن معلومات بشأن طرق الانتحار” في عمليات بحث عبر الكمبيوتر في الفترة بين السادس عشر والثالث والعشرين من مارس اذار الماضي أي قبل يوم على حادث تحطم الطائرة.

وقال البيان “في يوم واحد على الاقل أجرى الشخص لبضع دقائق عمليات بحث متصلة بأبواب قمرة القيادة واحتياطات السلامة الخاصة بها.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا