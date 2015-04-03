مساعد قائد طائرة جيرمانوينجز بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل أيام من الحادث

قال ممثلو ادعاء ألمان يوم الخميس إنهم يعتقدون ان مساعد الطيار الذي هوى بطائرة شركة جيرمانوينجز فوق جبال الالب الفرنسية الاسبوع الماضي بحث في الكمبيوتر عن طرق للانتحار قبل وقت قصير من الحادث الذي أودى بحياة 150 شخصا.

وفي بيان قال مدعون في دوسلدورف إن جهاز الكمبيوتر الذي وجدوه في منزل مساعد الطيار أظهر ايضا عمليات بحث بشأن ابواب قمرات القيادة واحتياطات السلامة المتعلقة بها.

وقالوا إن مساعد الطيار اندرياس لوبيتز “بحث عن معلومات بشأن طرق الانتحار” في عمليات بحث عبر الكمبيوتر في الفترة بين السادس عشر والثالث والعشرين من مارس اذار الماضي أي قبل يوم على حادث تحطم الطائرة.

وقال البيان “في يوم واحد على الاقل أجرى الشخص لبضع دقائق عمليات بحث متصلة بأبواب قمرة القيادة واحتياطات السلامة الخاصة بها.”