مصدر بالتعليم:إعلان لائحة الانضباط الجديدة بين المعلم والطالب الأحد القادم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، سيعلن عن لائحة الانضباط الجديدة التى تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم داخل المدرسة بداية الأسبوع المقبل، وتحديدا الأحد المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لائحة الانضباط الجديدة ستتضمن عقوبة صارمة وشديدة من شأنها تحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية، التى يجب مراعاتها بين المدرس والطالب وولى أمره.

جدير بالذكر أن الدكتور محب الرافعى، عمل فور توليه الحقيبة الوزارية أوائل مارس الماضى، على تكليف عدد من قيادات الوزارة بإعداد لائحة انضباط، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل بمقر اتحاد الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الانتهاء منها.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أحداث عنف واعتداءات متبادلة بين الطلاب والمعلمين فى عدد من المدارس على رأسها تعدى طالب على معلمه داخل مدرسته بالإسكندرية، مما أدى إلى فقئ عينه.

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